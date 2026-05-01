Leah Jave Coley, 83, of Madrid, Iowa, passed away on February 27, 2025, surrounded by her loved ones.

Leah was born on September 17, 1941, in Harlan, Iowa, to Samuel Hervey and Jessie Sorenson.

Leah was preceded in death by her parents; her husband, Charley Coley; her sister, Addie Outhouse; her brother, Dean Hervey; and her stepdaughter, Susan Coley.

She is survived by her former husband, Lennie Jave; their two sons, Dan Jave and James Jave; and her stepson, Mike Coley, and his family, with whom she shared a close relationship.

A graveside service will be held on Saturday, August 15, 2026, at 10:00 a.m. at Harlan Cemetery, 911 12th Street, Harlan, Iowa 51537.